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Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Kuruldu

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Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapılan 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış programında, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği'nin (TÜRKBİR) kurulmasına karar verilirken, birlik başkanlığına oy birliğiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş getirildi.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapılan 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış programında, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği'nin (TÜRKBİR) kurulmasına karar verilirken, birlik başkanlığına oy birliğiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın ev sahipliğinde 2022 yılı Kasım ayında yapılan TÜRKSOY Üye Ülkeler Kültür Bakanları 39. Daimi Konsey toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği'nin kurulmasını teklif etmişti.

Türk Dünyası Kültür Başkenti sürecinde edinilen tecrübelerin bu görevi üstlenecek tüm şehirlere aktarılabilmesi, Türk Dünyası Kültür Başkentliği süreçlerinin kurumsallaştırılabilmesi, aynı zamanda var olan şehircilik ve belediyecilik tecrübelerinin de karşılıklı olarak aktarılabilmesini amaçlayan teklif, Daimi Konsey tarafından kabul görerek, üye ülkelerin kültür bakanları tarafından imza altına alınmıştı. Alınan karara istinaden 30 Haziran 2023'te Türkmenistan'ın Arkadağ şehrinde Türk Dünyası Kültür Başkentleri yerel yöneticileri çalışma toplantısının ilki yapılmıştı.

Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını Bursa'dan alan Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapılan 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış programında, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği'nin (TÜRKBİR) kuruluşuna yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şahmuradov, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve TÜRKSOY'a üye ülkelerin temsilcilerin katıldığı toplantıda, TÜRKBİR Başkanlığına ise oy birliğiyle Alinur Aktaş getirildi.

Birliğin ilk genel kurulunun 2024 yılının ilk yarısında Bursa'nın ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk dünyası adına önemli bir sorumluluk üstlendiğini, şahsına ve Bursa'ya tevdi edilen başkanlık görevi nedeniyle herkese teşekkür ettiğini bildirdi.

Aktaş, kültür başkenti sorumlusu yetkili valiler, başkanlar ve temsilcilerle 2024'ün ilk yarısında bir araya geleceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kültür başkentliği sadece bir yıl, bir ülkede kalıp, bir daha hiçbir organizasyonun yapılmadığı süreçten çıkarıp, hem kültürel hem sanatsal hem kadim medeniyetimizin kodlarının işleneceği ama beraberinde ekonomik ve turizm anlamında da etkileşimin olacağı, şehirleşmeyle alakalı tecrübelerin paylaşılacağı bir iklimi bu vesileyle oluşturmaya çalışacağız. Dolayısıyla bundan 8-10 yıl önce bile kültür başkenti olmuş bir şehrimizin bu aktivitelerle bunu daha fazla hissetmesini ve hissettirmesini sağlamış olacağız. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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