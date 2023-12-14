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Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de Eğitimler Yaptı

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Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' gerçekleştirdi.

TÜRK Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, Doğu Akdeniz'de 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı.

Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz açığında Akdeniz Bölge Komutanlığı'nca 7- 8 Aralık tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bandırma, Tarsus, Taşucu, Kapraz ve Sarucabey Savaş Gemileri ile 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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