Trakya Üniversitesi ile Tiran Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Arnavutluk Tiran Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imza töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha tarafından imzalanan anlaşmanın eğitim, araştırma ve diğer akademik faaliyetlerin yanı sıra kültürel iş birliğini de içerdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, Tiran Üniversitesi ile ilişkilerin artarak geliştiğini belirterek anlaşmanın iki üniversitenin de uluslararası alanda daha etkin bir konuma gelmesine ve öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar için daha geniş imkanlar sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

ETTDERGİ'nin 5. sayısı yayımlandı

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Dergisi'nin (ETTDERGİ) 5. sayısı yayımlandı.

Derginin 5. sayısının editörü ve yayın yönetmeni Neslihan Çakır, yaptığı açıklamada, derginin "vefa" temasıyla özel olarak hazırlandığını ve derneğin eski başkanlarından Rezzan Erton'un anılarının bu sayıda yer almasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Dergide birçok önemli yazı ve içeriğin yer aldığını dile getiren Çakır, 5. sayıya derneğin web sitesi üzerinden veya dernek ofisinden ücretsiz olarak ulaşılabileceğini kaydetti.