Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Kadınlar Günü'nde farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Güncelleme:

Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' temalı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da eşlik etti.

Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" temalı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Ellerinde pankart, döviz, Türk ve Filistin bayraklarıyla alana kadar yürüyen gruba, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hüseyin Mollaoğlu, kadının tarihsel ve toplumsal süreçler boyunca hayatın her alanında var olan, emek veren ve üreten rolünde olduğunu söyledi.

Mollaoğlu, "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" ilkesini rehber edinerek kadınların kendi başarı hikayelerini yazmaları noktasında her daim destekçileri olmak ve bu yolda önlerine çıkan dezavantajları ortadan kaldırmak için tüm paydaşlarla birlikte var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan Trabzon'da, "İş Hayatında Kadın" temalı resim sergisi açıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Özel İpekyolu Müzesi'ndeki sergide, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin çalışmaları yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Trabzon Sanat Kadın Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kemalpaşa adayı Bedi Şener ve Elbiran Yaşar kimdir? Ömer Ekşi kimdir? CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Ekşi kaç yaşında, nereli? Şakir Başaran kimdir? CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kaç yaşında, nereli? Tarkan Güler kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Tarkan Güler kaç yaşında, nereli? Tanju Çelik kimdir? CHP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kaç yaşında, nereli? Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Ümraniye Belediye Başkan adayı Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kınık adayı Ebubekir Turan ve Meyase Turan Aydın kimdir? İrfan Önal kimdir? CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal kaç yaşında, nereli? Akın Gürkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Tuzla Belediye Başkan adayı Akın Gürkan kaç yaşında, nereli? Davut Sakarsu kimdir? CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu kaç yaşında, nereli? Onur Yiğit kimdir? CHP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Konak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Konak adayı Faraşin Gümüş ve Ahmet Türk kimdir? Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kaç yaşında, nereli? Çağatay Güç kimdir? CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title