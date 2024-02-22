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Trabzon'da Gürültü ve Çakar Lamba Kullanan Araçlara Cezai İşlem

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Trabzon'da yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren ve çakar lamba kullanan 3 araç sürücüsüne para cezası kesildi. Üç sürücüye toplamda 19 bin 290 lira ceza uygulandı ve araçları trafikten men edildi.

Trabzon'da, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen ve çakar lamba taktıran 3 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 aracın gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği, 1 araçta ise çakar lamba bulunduğu tespit edildi.

Üç sürücüye 19 bin 290 lira ceza uygulandı, araçlar ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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