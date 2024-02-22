Trabzon'da Gürültü ve Çakar Lamba Kullanan Araçlara Cezai İşlem
Trabzon'da yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren ve çakar lamba kullanan 3 araç sürücüsüne para cezası kesildi. Üç sürücüye toplamda 19 bin 290 lira ceza uygulandı ve araçları trafikten men edildi.
Trabzon'da, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen ve çakar lamba taktıran 3 araç sürücüsüne para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 aracın gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği, 1 araçta ise çakar lamba bulunduğu tespit edildi.
Üç sürücüye 19 bin 290 lira ceza uygulandı, araçlar ise trafikten men edildi.