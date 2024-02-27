Trabzon'da 50 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol ürettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 35 litre el yapımı votka ve 15 litre el yapımı rakının yanı sıra 10 litre viski ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol ürettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 35 litre el yapımı votka ve 15 litre el yapımı rakının yanı sıra 10 litre viski ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.