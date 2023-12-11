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TOGG'dan esinlenen sanayi ustaları güneş enerjili traktör yaptı

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Elazığ'da sanayi ustaları TOGG'dan esinlenerek atıl durumda olan traktörü güneş enerjisi ile çalışır hale getirdi. Aynı zamanda tekerlerden üretilen kinetik enerji ile kendi bataryasını da şarj edebilen traktör büyük ilgi gördü.

Togg'dan esinlenen sanayi ustaları güneş enerjili traktör yaptı

ELAZIĞ - Elazığ'da sanayi ustaları TOGG'dan esinlenerek atıl durumda olan traktörü güneş enerjisi ile çalışır hale getirdi. Aynı zamanda tekerlerden üretilen kinetik enerji ile kendi bataryasını da şarj edebilen traktör büyük ilgi gördü.

Elazığ'da yaşayan İbrahim Karatekin, sanayide bulunan iş yerinde birkaç ustayla birlikte tarımsal alanda kullanılacak güneş enerjili traktör geliştirdi. Fırat Üniversitesi ve sanayi ustalarının desteğini alarak işe başlayan Karatekin, TOGG'dan da esinlenerek atıl durumda bulunan traktörü 20 gün içerisinde kullanılır hale getirdi. Güneş enerjisi başta olmak üzere rijit katener ve kinetik enerji ile kendisini şarj eden traktör, 50 beygirden 500 beygire kadar yükseltilebilecek. Geliştirdikleri traktörün tüm dünyaya ihracatını yapmak istediğini aktaran İbrahim Karatekin, "Geleceğin güneş enerjisi ile çalışan özellikle tarım araçları Elazığ'da üretilecek" dedi.

"Traktörümüz 7/24 saat güneş enerjisi ile çalışıyor"

İbrahim Karatekin, " Traktörümüzü Elazığ sanayisinde 20 gün içerisinde yapmayı başardık. Fırat Üniversitesi'nde hocalarımızın da teşvikleri oldu. Çift motor taktığımız halde traktörümüz 7/24 saat güneş enerjisi ile çalışıyor. Rijit katener ve kablolu sistemle çalışıyor. Ayrıca tekerlerden ürettiğimiz kinetik enerji ile kendi bataryasını da şarj edebiliyor. Şuanda güneş panelleri enerjisi ile çalışan araçlar üzerinde sadece Türkiye değil tüm dünya genelinde büyük çalışmalar var. Biz de tarımsal alanda kullanacağımız araçlar üzerine böyle bir proje geliştirdik. Traktörlerimiz yaz ve kış aylarında çalışabilecektir. Döver biçerler de aynı şekilde üretilecektir. Çiftçiler yüzyıllar boyunca ücretsiz bir şekilde topraklarını sürebilecekler. Hedefimiz, bu aracı tüm dünyaya ihracatını yapmaktır. Biz bu prototipi 20 günde Elazığ sanayisinde yaptık. Eğer fabrikasyon aşamasına geçersek, 10-15 tane çok rahat üretebiliriz. Geleceğin güneş enerjisi ile çalışan özellikle tarım araçları Elazığ'da üretilecek ve tüm dünyaya ihracatı yapılacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güneş TOGG Tarım Enerji Teknoloji Güncel Haberler

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