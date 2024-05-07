TİKA, Kamerun'da balık çiftliği açtı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesindeki Maroua şehrinde balık çiftliği açtı. TİKA, bölgede geleneksel yöntemlerle balıkçılık yapan bir kooperatifin üretim kapasitesini artırmak için balık havuzları inşa etti ve malzeme desteği sağladı. Proje, bölgede istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesindeki Maroua şehrinde balık çiftliği açtı.
???????TİKA, bölgede 15 yıldır geleneksel yöntemlerle balıkçılık yapan "SCOOPS Agros Pisciculteurs Du Sahel" adlı kooperatifin balık çiftliğinin üretim kapasitesini artırmak için 3 adet balık havuzu inşa edip malzeme desteği sağladı.
Açılış törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Maroua 3. Bölge Belediye Başkanı Aliou Mohamadou, kooperatif üyeleri, Maroua Valiliğinden ve TİKA'dan yetkililer katıldı.
Proje kapsamında, üretim kapasitesi arttırılan balık çiftliğinin bölgede istihdama katkı sağlaması bekleniyor.