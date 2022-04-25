TİKA, Güney Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine 34 ton gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Tika), nüfusunun 3'te ikisi açlık tehdidi altındaki Güney Sudan'da, ramazan programı kapsamında yüzlerce aileye gıda desteğinde bulundu.

Tika, ramazan boyunca 5 bölgede pirinç, şeker, fasulye, un ve ayçiçeği yağı gibi temel gıda maddelerinden oluşan kolileri 1800 aileye ve engellilere, ayrıca 235 yetim ailesine ulaştırdı.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan İslam Konseyi Başkanı Abdullah Burj Rawal ve Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya Direktörü Levent Şahin'in de katıldığı son dağıtımla TİKA Güney Sudan'da bu seneki ramazan yardımı faaliyetlerini tamamladı.

Büyükelçi Mutaf programda yaptığı konuşmada, TİKA'nın ramazan ayı içerisindeki gıda yardımının ülkede ilk olmadığını ve her yıl yapıldığını belirtti.

Bu yıl Türkiye Diyanet Vakfının üç yerde gıda dağıttığını, ardından Türk Kızılayın gıda yardımı gerçekleştirdiğini ifade eden Mutaf, "Bugün ise TİKA, ülkede gıda kolileri dağıttı. Türk insanı söz konusu dağıtımlarla yardım elini Güney Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine uzattı." ifadelerini kullandı.