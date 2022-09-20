TİKA'dan Bangladeş'e yoğun bakım ünitesi desteği Güncel Haberler Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Bangladeş'in Bogura bölgesinde bulunan TMSS Tıp Fakültesi ve Rafatullah Hastanesi'ne 8 adet yoğun bakım ünitesi desteği sağladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Bangladeş'in Bogura bölgesinde bulunan TMSS Tıp Fakültesi ve Rafatullah Hastanesi'ne 8 adet yoğun bakım ünitesi desteği sağladı. Cihazlar, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, TiKA'nın Bangladeş yetkililerinin yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla, hastanede düzenlenen törenle Bangladeş halkının kullanımına sunuldu. Güncel Kaynak: AA / Md. Kamruzzaman Bangladeş Türkiye Güncel Haberler

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