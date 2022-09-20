TİKA'dan Bangladeş'e yoğun bakım ünitesi desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Bangladeş'in Bogura bölgesinde bulunan TMSS Tıp Fakültesi ve Rafatullah Hastanesi'ne 8 adet yoğun bakım ünitesi desteği sağladı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Bangladeş'in Bogura bölgesinde bulunan TMSS Tıp Fakültesi ve Rafatullah Hastanesi'ne 8 adet yoğun bakım ünitesi desteği sağladı.
Cihazlar, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, TiKA'nın Bangladeş yetkililerinin yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla, hastanede düzenlenen törenle Bangladeş halkının kullanımına sunuldu.
Kaynak: AA / Md. Kamruzzaman - Güncel