THY UÇAĞI HATAY'A İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRİYOR Güncel Haberler Türk Hava Yolları(THY) uçağı depremin ardından hasar görerek uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'na ilk test uçuşunu gerçekleştiriyor. Türk Hava Yolları(THY) uçağı depremin ardından hasar görerek uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'na ilk test uçuşunu gerçekleştiriyor. Uçakta yardım malzemeleri de bulunuyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nın onarım çalışmaları İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından tamamlandı. Pist kontrol uçağını havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş yapmasının ardından THY'ye ait TK-3313 sefer sayılı uçağı Hatay Havalimanı'na test uçuşu yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçağa yardım malzemeleri de yüklendiği öğrenildi. Test uçuşunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde THY, Hatay Havalimanı'ndan tahliye uçuşlarına başlayacak. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Hatay Havalimanı İstanbul Güncel Haberler

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