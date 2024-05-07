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THK, 4 adet söndürme uçağını Bodrum-Milas Havaalanı'na konuşlandırdı

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Türk Hava Kurumu, 2 adet CL-215 tipi söndürme uçağının Bodrum-Milas Havaalanı'na konuşlandığını duyurdu. Uçaklar, orman yangınlarına müdahale için aktif olarak hizmet verecek.

Türk Hava Kurumu, (THK) kamuoyunda "Ateş Kuşları" olarak bilinen 2 adet CL-215 tipi söndürme uçağının Bodrum-Milas Havaalanı'na konuşlandığını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Ankara-Etimesgut'taki yerleşkeden havalanan 2 söndürme uçağının olası yangın durumunda bölgede faaliyet göstereceği, aktif diğer 2 uçağın da bu ay bölgede olacağı ifade edildi.

Söz konusu 4 uçağın bakımlarının tamamlandığı ve yangın ihbarları halinde operasyona hazır oldukları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aktif halde yangın operasyonlarına hazır olan 2 söndürme uçağımız, kontrolleri ve bakımlarının tamamlanmasının ardından önceki gün Milas meydanına intikal etmiş olup çıkabilecek orman yangını ihbarlarına talep edildiğinde müdahale edilebilecektir. Ayrıca 13 ile 15 Mayıs tarihleri arasında Milas'ta bulunan 2 uçağın Orman Genel Müdürlüğü tarafından kabul işlemlerinin yapılması planlanmıştır. Mayıs ayı içinde diğer 2 söndürme uçağımızın da Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlanması planlanmıştır. Yangın bölgelerinde 4 adet uçağımız ay içinde faal olarak hizmette bulunacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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