Tesla, Shanghai'da enerji depolama bataryaları üretecek mega fabrika inşa ediyor

SHANGHAİ, 23 Mayıs (Xinhua) -- Tesla, Megapack adıyla bilinen enerji depolama bataryalarını üretmek üzere Perşembe günü Shanghai'da bir mega fabrikanın temelini attı. Proje, ABD'li otomobil üreticisi tarafından bir "dönüm noktası" nitelendiriliyor.