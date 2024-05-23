Tesla, Shanghai'da enerji depolama bataryaları üretecek mega fabrika inşa ediyor
Tesla, Megapack adıyla bilinen enerji depolama bataryalarını üretmek üzere Perşembe günü Shanghai'da bir mega fabrikanın temelini attı. Proje, ABD'li otomobil üreticisi tarafından bir 'dönüm noktası' nitelendiriliyor.
SHANGHAİ, 23 Mayıs (Xinhua) -- Tesla, Megapack adıyla bilinen enerji depolama bataryalarını üretmek üzere Perşembe günü Shanghai'da bir mega fabrikanın temelini attı. Proje, ABD'li otomobil üreticisi tarafından bir "dönüm noktası" nitelendiriliyor.