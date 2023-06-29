Terme'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Samsun'un Terme ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin katıldığı törende, vatandaşlara trafik ve deniz güvenliği konusunda uyarılar yapıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Maytalman, kazalara karşı uyarıda bulundu.

Maytalman, "Birlik ve beraberlik içerisinde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gurbetçilerimiz memlekete döndü. Trafik yoğunluğu var, insanlarımız farklı şehirlerde bulunuyor ve tatillerini değerlendirmek istiyorlar. Dolayısıyla trafik kazalarına ve denizde boğulma olaylarını karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Kılıç da tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, sağlık ve esenlik içinde sevdikleriyle güzel bayramlar geçirmelerini diledi.

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