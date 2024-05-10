Terme'de cinsel istismar suçundan hükümlü yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında "cinsel istismar" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan ve aynı suçtan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'yi Terme ilçesindeki adresinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.