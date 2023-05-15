Temel Karamollaoğlu: '2 Hafta Boyunca Çok Daha Fazla Koşacak ve Kazanacağız. Haksız İthamları Çürütecek, Algı Oyunlarını Bozacak ve Kazanacağız....

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabında; “Kazanacağız inşallah. İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız. Kazanacağız inşallah. 2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız. Kazanacağız inşallah. Haksız ithamları çürütecek, algı oyunlarını bozacak ve kazanacağız. Yorulmak, kızmak, küsmek yok. Kazanacağız” açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabında; "Kazanacağız inşallah. İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız. Kazanacağız inşallah. 2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız. Kazanacağız inşallah. Haksız ithamları çürütecek, algı oyunlarını bozacak ve kazanacağız. Yorulmak, kızmak, küsmek yok. Kazanacağız" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Kazanacağız inşallah! İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah! 2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah! Haksız ithamları çürütecek, algı oyunlarını bozacak ve kazanacağız! Yorulmak, kızmak, küsmek yok! Kazanacağız!"