Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yaz Okulunu Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Müftülüğü tarafından açılan yaz okulunu ziyaret etti. Vali Yıldırım, öğrencilerle sohbet ederek, derslere katıldı ve Ata Sporları hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Müftülüğü tarafından açılan yaz okulunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından karşılanan Yıldırım, yaz okulu hakkından kendisinden bilgi aldı.

Yıldırım, öğrencilerle sohbet ederek, bir süre derslerine katıldı.

Daha sonra Yıldırım, Ata Sporları Konfederasyonu ile il müftülüğünce düzenlenen tanıtım etkinliğine de katıldı.

Ata Sporları hakkında bilgi alan Vali Yıldırım, ardından etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet etti.