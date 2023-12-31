Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Polis ve Jandarma Ekiplerini Ziyaret Etti

Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, yeni yılı görev başında karşılayan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Peker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ile TOKİ ve Malkara yolundaki uygulama noktalarını ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet eden Peker, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Ekipler de vatandaşlara çikolata ikram etti.

Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılının sevinç ve üzüntülerle geride kaldığını söyledi.

Kahramanmaraş depremli depremlerin bütün Türkiye'yi üzdüğünü belirten Peker, "Çok ciddi kayıplarımız oldu. Bunun yanı sıra gerek sınırlarımız içerisinde gerekse sınır ötesinde yürütülen güvenlik harekatlarında şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve güvenlik operasyonlarında yaşamlarını bu vatanın selameti, bekası için veren şehitlerimize rahmet diliyorum." dedi.

Peker, vatandaşların 2024 yılını rahat ve huzur içerisinde karşılayabilmesi için bütün kurumların çalıştığını ifade ederek, "Bu gece bütün kurumlarımız 3 bin 489 personelle fedakarca mesailerini yerine getiriyorlar. Bu vesileyle Türkiye Yüzyılı olarak karşıladığımız 2024 yılının başarılarla dolu geçmesini diliyorum, Tekirdağlı hemşehrilerimizin ve bütün milletimizin 2024 yılını sağlık, huzur ve başarıyla geçirmesini diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Peker, çalışanlardan gelen ihbarlar hakkında bilgi aldı.