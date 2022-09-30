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SOLOTÜRK prova uçuşu yaptı

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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Kent merkezinde sahil dolgu alan üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

Sahilde toplananlar, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün kentte 2 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Türk Hava Kuvvetleri Tekirdağ Güncel Haberler

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