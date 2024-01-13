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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 14 zanlı yakalandı

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlarda bir miktar esrar, eroin, sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu çerçevede Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, bir miktar esrar, eroin, sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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