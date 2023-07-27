Tekirdağ'da Su Kıtlığı Riski: Planlı Su Kesintileri Yapılabilir

TEKİRDAĞ Büyük Şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(TESKİ) Genel Müdürü Turhan Toprak, bölgede yaşanan aşırı hava sıcaklıkları ile birlikte barajlardaki su seviyelerinin sınır noktasına geldiğini belirterek, " 'İçinde bulunduğumuz yaz dönemlerinde kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar nedeniyle yoğun bir su tüketimi yaşanmakta. Bu da tabi su kıtlığına doğru sebebiyet vermektedir. Kuraklık risklerini arttırmaktadır. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızda da önemli bir azalmaya sebebiyet vermektedir. Sıcaklıklar bu seviyede gitmeye devam ederse önümüzde ki günlerde planlı su kesintileri yapabiliriz"dedi.

TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak kentte gazetecilerle bir araya gelerek barajlarda ve yer altındaki su düşüşleri ile ilgili dikkat çekşici açıklamalarda bulundu. Tekirdağ'ın nüfus artışı nedeniyle su arzında sıkıntılı süreçlerin yaşanabileceğini belirten Toprak: "İçinde bulunduğumuz yaz dönemlerinde kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar nedeniyle yoğun bir su tüketimi yaşanmakta. Bu da tabi su kıtlığına doğru sebebiyet vermektedir. Kuraklık risklerini arttırmaktadır. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızda da önemli bir azalmaya sebebiyet vermektedir. Son 10 yıllık sürece bakacak olursak, Tekirdağ nüfusu ülke genelinde sürekli artış oranında 2'nci sırada. Hatta Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı gibi ilçelerimizde nüfus artış oranları yıllık olarak yüzde 5'in altına düşmemektedir. Tabi bu bölgelerde su yetiştirilmesi, su arzı anlamında önemli sıkıntılar bizi beklemektedir" dedi.

Son günlerde yaşanan sıcak havalar nedeniyle barajlarda ki su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü belirten Toprak, Özellikle Naip ve Türkmenli barajları riskli noktada olduğunu belirterek, "2018 yılından bu yana sürekli azalma eğilimindedir. Örneğin 2021 yılında doluluk oranı yüzde 56 iken 2022'de yüzde 45, 2023 yılında ise yüzde 19 oldu. Bu 2024 yılında aynı şekilde devam ettiğinde kuraklık, seviyeler çok daha aşağılara belki de kullanılamaz duruma gelecek. Sıkıntılı bölgelerimizden bir tanesi Marmaraereğlisi bölgesi.Türkmenli barajımız var, orada da su rezervleri oldukça azalmış durumda. Türkmenli barajında örneğin 2022 yılında su seviyesi yüzde 28'lerde iken, şuan yüzde 8'lere düşmüş durumda. Buralarda da yine ağırlıklı bir şekilde kuyulara yön vermek zorunda kaldık. Yeni kuyular açma çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

'SUYA 180 METREDE ULAŞIYORUZ'

Yer altı su kaynaklarının da ciddi oranda azaldığını belirten Toprak, "15-20 yıl öncesinde 70-80 metre aşağılarda su alabiliyorken, 120-130 metre kuyular açarken, şuanda biz 400 metrelik kuyular açıyoruz bölgede ve su miktarları da 180 metre aşağılardan su almaya başladık. Bu her geçen yıl 2 metre aşağıya kaymakta. Su rezervleri aşağıya inmekle birlikte aynı zamanda bu kuyulardan ağır metal gelmeye başlıyor ve dolayısıyla da arıtma ihtiyacını ortaya çıkarıyor" dedi.

'SU KESİNTİLERİ YAPABİLİRİZ'

Yağışların olmaması nedeniyle barajlarda su birikiminin olmadığını belirten Toprak, sıcaklıklar bu seviyede gitmeye devam ederse önümüzde ki günlerde planlı su kesintilerine gidileceğine vurgu yaptı. Şuanda her hangi bir şekilde özellikle Saray ve Süleymanpaşa ilçemizde su rezervlerimiz uç noktalarda gitmekte. Vatandaşlarımız zaten bunu hissediyorlar ve bize de 185 arıza hattımızdanbildiriyorlar. Ama şöyle Ağustos ayının 15'ine kadar bu süreci atlatabilirsek su kesimi yapmadan süreci atlatabiliriz diye düşünüyoruz. Çok sıkıntıya girersek Saray ve Süleymanpaşa ilçemizde ama gece saatlerinde, ama mahalle bazlı olarak su kesimine gitmek zorunda kalabiliriz. Değişik zamanlarda vatandaşlarımıza sosyal medya duyuruları yapıyoruz, mesajlar gönderiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet istiyoruz ki üst kotlarda yaşayan vatandaşlarımızda su sıkıntısı yaşamasın ve hizmet alabilsinler. Dönem tasarruf dönemidir, bahçe ve tarla sulama dönemi değildir. Hayvanlarımız ve insanlarımız su bulamayacak döneme gelecektir ileri ki süreçlerde. Suyumuzu şimdi den korumak lazım. Barajları az kullanmak lazım, yer altı sularını az çekmek lazım."şeklinde konuştu.(DHA)