Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
Kumbağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı adreslerde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucu O.E, S.K, ve M.K'nin evinde arama yaptı.
Aramalarda, küçük paketlerde 6 paket sentetik uyuşturucu, 3 paket eroin, 3 paket esrar, hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve O.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel