Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı. Kumbağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı adreslerde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışma sonucu O.E, S.K, ve M.K'nin evinde arama yaptı. Aramalarda, küçük paketlerde 6 paket sentetik uyuşturucu, 3 paket eroin, 3 paket esrar, hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve O.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Jandarma Hisarcık Tekirdağ Güncel Haberler

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