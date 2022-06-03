Tekirdağ'da çevre temizliği yapıldı - Haberler

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Tekirdağ'da çevre temizliği yapıldı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da çevre temizliği yapıldı

Tekirdağ'da 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde çevre temizliği yapıldı.

Tekirdağ'da 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde çevre temizliği yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Asyaport Limanı personelinin katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kumbağ Mahallesi'nde bulunan Gündal plajında yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte plajda toplanan çöpler, konteynerlere boşaltıldı.

Çevre temizliği çalışmalarının hafta sonu da devam edeceği belirtildi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

İklim Değişikliği Tekirdağ Türkiye Güncel Haberler

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