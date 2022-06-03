Tekirdağ'da çevre temizliği yapıldı - Haberler

Tekirdağ'da çevre temizliği yapıldı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde çevre temizliği yapıldı.
Tekirdağ'da 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde çevre temizliği yapıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Asyaport Limanı personelinin katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Kumbağ Mahallesi'nde bulunan Gündal plajında yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte plajda toplanan çöpler, konteynerlere boşaltıldı.
Çevre temizliği çalışmalarının hafta sonu da devam edeceği belirtildi.
AA / Mesut Karaduman - Güncel