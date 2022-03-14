14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

TEKİRDAĞ (AA) - 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Tekirdağ'da tören düzenlendi.

Valilik önündeki törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol sağlık çalışanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtına Tekirdağ Tabip Odası Başkanlığınca çelenk sunuldu.

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Varol burada yaptığı konuşmada, 14 Mart 1827'de tıp okulunun açılmasıyla Türkiye'de çağdaş tıp eğitiminin başladığını söyledi.

Varol, 1827'de Tıbhane-i Amire'nin açılmasının ardından bugüne kadar tıpta çok önemli gelişmeler yaşandığını ifade ederek, "Çok sayıda tıp fakültesi açıldı. Bu nedenle modern tıp eğitiminin geçmişten günümüze geldiği bu noktada gelişim bizler için çok kıymetli. Hekimler Kurtuluş Savaşı'nın biterek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllara gelinene kadar daima toplumsal olaylarda önde yer almış, hak hukuk mücadelesi, vatan millet mücadelesinde en ön saflarda olmuş. Çanakkale'de de yaşamlarını feda etmişlerdir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak da sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlayarak, "Doktor babası olarak tıp çalışanının ne kadar zor yetiştirildiğini, ne kadar meşakkatli olduğunu yakından izlemiş birisiyim. Salgın süreci bize bir kere daha gösterdi ki bu sürecin en büyük kahramanları sağlık çalışanlarıdır." diye konuştu.