TCG Heybeliada korveti ile Alman fırkateyni Ege Denizi'nde geçiş eğitimi yaptı
AA - Ömer Olcay - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait korvet ile Almanya'ya ait fırkateynin, Ege Denizi'nde geçiş eğitimi yaptığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait korvet ile Almanya'ya ait fırkateynin, Ege Denizi'nde geçiş eğitimi yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG Heybeliada korvetimiz tarafından, Alman fırkateyni FGS LUBECK ile Ege Denizi'nde geçiş eğitimleri icra edildi." bilgisi verilerek, söz konusu faaliyete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
AA / Ömer Olcay - Güncel