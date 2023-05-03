TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyaretçilere açıldı

İzmir Alsancak Limanı'na yanaşan TCG Anadolu, ziyaretçilere açıldı. Vatandaşlardan Tülin Demir, Gemiyi gezdim. Çok muhteşem bir duyguydu. Ülkemle, Cumhurbaşkanımla gurur duydum. Her şey inanılmaz. Gençlerimiz, yeni nesil çok şanslı. Özellikle bugünü bekledim. Sabah çok erken geldim ve sıraya girdim. Kadınlara öncelik sağladılar. Çok teşekkür ederiz. Şu anda bile kalbim çok hızlı atıyor. Muhteşemdi dedi.

Ailesiyle birlikte gemiyi ziyaret eden Gülcan Kalındamar, Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Milli helikopterlerimizi mutlulukla sevinç içinde gördük derken, eşiyle birlikte gemiyi gezen Dönen Hasan ise Hayırlı uğurlu olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz çok güzel bir şey yapmış. İnşallah gözü görmeyenin gözü görür ifadelerini kullandı.

İÇERİ GİREBİLMEK İÇİN KUYRUKTA BEKLEDİLER

Öte yandan gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İzmir ve çevre illerden gelen pek çok vatandaş, TCG Anadolu'yu yakından görebilmek için uzun kuyruklarda bekledi. Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan İzzet Çelebi ise TCG Anadolu'yu görmek için Manisa'dan geldiğini belirtip, Gurur duyuyoruz. Kuyruk bizim için sorun değil. İçeride daha fazla durabilmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir mitinginde geminin geleceğini söylemişti. Sabırsızlıkla bekliyorduk. Manisa'dan geldik. Türkiye'nin gurur kaynağını görebilmek için işimi bıraktım geldim dedi.