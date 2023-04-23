TBMM'nin Açılışının 103. Yıl Dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… TBMM'deki Atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

TBMM’nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü dolayısıyla bugün, Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. Törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Haydar Akar; AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Anıt önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.