TBMM Genel Kurulu... Yeni Yol Partisi'nin Kamu Çalışanlarının Ücretleriyle İlgili Araştırma Önerisi Ak Parti ve MHP Oylarıyla Reddedildi

(TBMM) - Yeni Yol Partisi'nin, kamu çalışanlarının insan onuruna yaraşır ücret düzeyine kavuşturulması için alınacak önlemlerin araştırılması önerisi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, iktidarın ekonomik politikalarının memur ve emekliyi derin bir yoksulluğa sürüklediğini, TÜİK'in bastırılmış enflasyon verilerinin sofraları küçülttüğünü söyledi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde yaptığı, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz, maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerine de yansıtıyoruz" sözlerini hatırlatarak, "Şimdi bu sözü verdiniz ve tutmadınız. Buna ne denir? Buna siyasi üçkağıtçılık denir. Milleti kandırdınız" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi, "kamu çalışanlarının insan onuruna yaraşır bir ücret düzeyine kavuşturulması için alınacak tedbirlerin ve yapılacak düzenlemelerin belirlenmesi"ne yönelik araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Önerge üzerine konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Türkiye'nin ekonomik tabloyla baş başa bırakıldığını ifade ederek, "Türkiye ekonomisi 'faiz sebep, enflasyon sonuç' inadıyla başlayan ve bugün 'rasyonel zemine dönüyoruz' denilmesine rağmen faturası hala halka kesilen ağır bir buhranın içindedir" dedi. Çarşı pazardaki hızlı fiyat artışlarına işaret eden Kaya, "Etiketler saatlik değişirken iktidarın TÜİK eliyle açıkladığı bastırılmış enflasyon rakamları memurun ve emeklinin sofrasındaki ekmeği küçültmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Hükümetin memur maaşlarına ilişkin duyurduğu artışların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kaya, "İktidarın memura 'müjde' manşetleriyle duyurduğu oransal zamlar daha memurun cebine girmeden eriyip gitmektedir" dedi. Kaya, yapılan artışların bir zam değil geçmiş kayıpların kısmi karşılığı olduğunu belirterek, "Bugün gelinen noktada memur maaşlarına yapılan artışlar bir zam değil, geçmiş aylarda yaşanan kaybın eksik bir telafisinden ibarettir. Sermayeye kepçe ile dağıttığı kaynakları, iş memura gelince çay kaşığıyla ölçmektedir" dedi.

CHP'li Ağbaba: 30 ayda emekli memurun cebinden 414 bin lira para çalmışsınız

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emekli maaşlarının yıllar içinde büyük kayıplar yaşadığını belirterek, "Emekli maaşı daha önce asgari ücretin dört katıyken şimdi asgari ücret seviyesine geriledi" dedi.

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz, maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerine de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun" sözlerini anımsattı. Erdoğan'ın bu açıklamayı 11 Mayıs 2023'te yaptığını belirten Ağbaba, "Şimdi bu sözü verdiniz ve tutmadınız. Buna ne denir? Buna siyasi üçkağıtçılık denir. Milleti kandırdınız" ifadelerini kullandı. Emekli memurların gelir kaybının çok büyük boyutlara ulaştığını vurgulayan Ağbaba, "30 ayda emekli memurun kaybı tam 414 bin 948 TL. Memur emeklinin durumu çok daha kötü. 30 ayda emekli memurun cebinden 414 bin lira para çalmışsınız" dedi.

Yeni başlayan en düşük memur maaşının 50 bin 500 TL olduğunu belirten Ağbaba, buna karşılık 30 yıl çalışıp emekli olan bir memurun maaşının 22 bin 670 TL'de kaldığını ifade etti. En düşük emekli maaşı ile en düşük memur maaşı arasındaki oranın yaklaşık yüzde 45'e gerilediğini söyleyen Ağbaba, "Allah aşkına insanlar emekli olur mu? 65 yaşına kadar insanlar emekli olmuyor" diye konuştu.

Ağbaba, Silivri Cezaevi'ne yaptıkları ziyaretlerde de benzer bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek, infaz koruma memurlarının ve cezaevi müdürlerinin maaş farkı nedeniyle emekli olmaya yanaşmadığını söyledi. "Oradaki infaz koruma memurları emekli olamıyor. Niye? Aldığı maaş 50-60 bin lira civarında, emekli olduğu gün maaşı 20-25 bin liraya düşüyor. Cezaevi müdürünün maaşı da yarı yarıya düşüyor" ifadelerini kullanan Ağbaba, mevcut sistemin çalışanları emeklilikten uzaklaştırdığını dile getirdi.

DEM Partili Dindar: Hayatının baharında olan bu gençler bu ücretlerle nasıl bir yaşam kuracak?

DEM Parti Van Milletvekili Mehmet Dindar, iktidarın devlet memurlarını "güvencesiz, yoksul ve itibarsız hale getirdiğini" belirterek, yıllarca atama bekleyen üniversite mezunu gençlerin yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışmaya mahküm edildiğini ifade etti. SGK ve PTT başta olmak üzere birçok kurumda en düşük maaşın 50 bin lira düzeyine bile ulaşmadığını vurgulayan Dindar, "25 bin lira almak zorunda kalan emekçiler var. Hayatının baharında olan bu gençler bu ücretlerle nasıl bir yaşam kuracak" diye sordu.

Memurların bir yandan kredi borçları, kira ve faturalarla mücadele ederken diğer yandan iş yerlerinde liyakatsizlik, kayırmacılık ve mobbinge maruz kaldığını belirten Dindar, görevde yükselme sınavlarında adaletsizlik yaşandığını, hizmet içi eğitimler ile yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde torpil uygulandığını söyledi.