AK Parti Zengin: NATO Zirvesi'ne kritik medya da akredite

(TBMM) - Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, NATO Zirvesi kapsamında bazı medya kuruluşlarına akreditasyon verilmemesine ilişkin İletişim Başkanlığı ile görüşerek süreç hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Zengin, "Mesela, bizim aleyhimize en çok haber yapan ne kadar yer varsa şimdi çıktı. Hepsinden birer akredite edilmiş gazeteci var. Başta NOW TV, Medyascope, Nefes, T24, Yetkin Report. Bunların hepsi katılımcı olarak orada olacaklar" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi bekleniyor. Teklifin görüşmelerine geçilmeden önce grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, NATO Zirvesi kapsamında birçok medya kuruluşunun ambargo nedeniyle zirve toplantılarına katılamayacağını ifade etti. Hükümetin daha sonra "Biz yapmadık, NATO yaptı" savunmasını ileri sürebileceğini belirten Çömez, "Hayır, NATO yapmadı, siz yaptınız. NATO'nun sözcüsü 'NATO toplantılarında o toplantılara katılacak olan basın mensuplarının akreditasyonuyla ilgili bilgiyi bize o ülke verir' dedi. TRT'nin seksen kamerasıyla katılacağı bu toplantıları siz bir propaganda malzemesi haline getireceksiniz. Çünkü TRT artık iktidarın borazanı olmuştur, bir Pravda medyası olmuştur. Sizin istediğiniz doğrultuda yayın yapmayan, oradaki gerçekleri yansıtacak bütün medya kuruluşlarına ambargo uyguluyorsunuz" dedi.

ABD'de Dayton'daki NATO Genel Kurulu Toplantısı'na katılan milletvekillerinin de tanık olduğu üzere orada NATO'yu eleştiren ve protesto eden gösterilerin yapıldığını hatırlatan Çömez, Türkiye'deki duruma tepki göstererek, "Niye bizim ülkemizde insanlar özgürce NATO'ya itiraz edemez, niye görüşünü beyan edemez, niye sokaklarda yürüyüş yapamaz? Allah aşkına, biz hangi devirde yaşıyoruz, niye yasaklıyorsunuz?" dedi. İktidarın yola çıkarken "3Y'yle mücadele edeceğiz, yasaklarla mücadele edeceğiz" dediğini anımsatan Çömez, NATO'nun kalbi olan Belçika Brüksel'de insanların rahatlıkla NATO'yu protesto edebildiğini ancak Ankara'da bunun yasak olduğunu vurguladı.

Kurulan panoların ve panellerin önünün reklam propagandasıyla dolu olduğunu, arkasında ise inanılmaz bir sefalet ve açlık yaşandığını dile getiren Çömez, "Çoluk çocuk bu engellerin, panoların arkasında fakirlik içerisinde, yürümekten aciz, sanki engelli koşu yapıyorlar ama ön tarafa çıktığınızda aman Allah'ım, dünya lideriyiz, uçuyoruz kaçıyoruz bilmem ne. Böyle bir uygulama olur mu?" diye konuştu.

TEMELLİ'DEN "FAİLİ MEÇHUL" OLAYLARI ÇÖZÜN ÇAĞRISI

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Gülistan Doku, Rojvelat Kızmaz ve Rojin Kabaiş dosyaları üzerinden Türkiye'deki faili meçhul olayları gündeme getirdi. Gülistan Doku'ya altı yıldır ulaşılamadığını belirten Temelli, bu süreçte adalet mücadelesinin sürdüğünü ancak başlatılan soruşturmanın hala sonuçlanmadığını söyledi.

Türkiye'de çok sayıda faili meçhul olay bulunduğunu ifade eden Temelli, "O kadar çok faili meçhul meselesiyle karşı karşıyayız ki bu faili meçhullerle ciddi anlamda bir mücadele etmek gerekiyor. Adalet Bakanı 'Yeni delil varsa sonuna kadar gideriz' diyor. Yeni deliller çıkıyor, sırf Gülistan Doku vakasında değil, diğer vakalarda da çıkıyor fakat sonuna kadar bir türlü gidilmiyor" diye konuştu.

Temelli, Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın dosyasının daha önce "delil yok" gerekçesiyle kapatıldığını belirterek, sonradan yeni bir delilin ortaya çıktığını belirtti. Rojvelat Kızmaz'ın tırnak arasında bir erkek DNA'sına rastlandığını aktaran Temelli, "Şimdi tam da bunun üzerine gitmek gerekiyor. Oysa biz şunu biliyoruz ki genellikle bu delillerin yetersiz bulunması ve dosyanın kapatılması ağırlıklı bir anlayış olarak sürüyor. Bu, böyle olmamalı, mutlaka üzerine gidilmeli" ifadelerini kullandı.

1990'lı yıllara uzanan faili meçhul olaylara işaret eden Temelli, "On binlerce aile bugün Türkiye'de adalet bekliyor. Gülistan Doku, Rojvelat Kızmaz, Rojin Kabaiş gibi birçok insan katledildi, öldürüldü ve bu binlerce insanla ilgili dosyaların adı faili meçhul olarak nitelendirildi. Hayır, faili meçhul değil, deliller var, sorumluları da biliniyor fakat faili meçhul olması isteniyor" dedi.

Temelli, "Artık buna son vermek ve bu dosyaların aydınlığa kavuşturulması için Adalet Bakanı verdiği sözün mutlaka arkasında durmalı, gereken kurumsal düzenlemeyi yapmalı ve adalet bekleyen insanlara bir yanıt oluşturmalı" çağrısında bulundu.

GÜNAYDIN'DAN AK PARTİ SIRALARINA: ÜLKENİN DURUMUNDAN SÖZ EDEMİYORSUNUZ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, muhalefet ve iktidar milletvekillerinin gündemlerini karşılaştırarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize ve enflasyon oranlarına dikkat çekti.

CHP'li milletvekillerinin birer dakikalık konuşmalarında ülke gündemindeki sorunları dile getirdiğini belirten Günaydın, "Tarımdan bahsetmiş, trafik cezalarından söz etmişler, hayat pahalılığının memleketi nasıl yaktığını değerlendirmişler, asgari ücretlilerin ve emeklilerin hayat pahalılığı altında nasıl ezildiklerini açık açık anlatmışlar, otoban ücretlerinin, otoyol ücretlerinin artışlarından söz etmişler, Kabotaj Kanunu'ndan, orman yangınından söz etmişler. Yani memleketin gündeminde, illerinin gündeminde ne varsa 1 Temmuz günü çalışan Meclisin gündemine bunları getirmişler" dedi.

Ak Parti'den ise yedi milletvekilinin söz aldığını belirten Günaydın, bu milletvekillerinin konuşmalarında CHP'yi hedef aldığını savunarak, "Onlar ellerine tutuşturulan metinlerde 'Ce-Ha-Pe'ye hakaret etmişler ve şu anda bir tanesi bile burada yok, hakaret etmişler ve gitmişler. Bir grup, milletvekiline bunu reva görür mü? Bir milletvekili kendisine bunu reva görür mü? Üzülüyorum, acıyorum. Daha fazla şeyler söylemek mümkün ancak bu Meclisin saygınlığını korumak zorundayız, bunu milletin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Günaydın, AK Parti milletvekillerine seslenerek, "'Ce-Ha-Pe' diyerek neleri saklamaya çalışıyorsunuz, neden bahsedemiyorsunuz, ben size söyleyeyim. Ülkenin durumundan söz edemiyorsunuz" diye konuştu. Türkiye'nin enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, "Türkiye dünyada enflasyonda 5'inci, yüzde 33 enflasyon oranına sahipsiniz, Avrupa'da açık ara 1'incisiniz. Üstelik de sekiz yıldır sürekli bir krizin içine memleketi soktunuz. Dünyada bir kriz yokken, Türkiye'de bir kriz ortamı yokken acayip ve dünya literatüründe olmayan teorilerle 86 milyonluk ekonomiyi krize soktunuz, insanlar inim inim inliyor, bundan söz edecek cesaretiniz bile yok" değerlendirmesinde bulundu.

ZENGİN'DEN GÜNAYDIN'A: EĞER ACIYACAKSANIZ KENDİNİZE ACIYIN

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın AK Parti milletvekillerine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Günaydın'ın konuşmasında kullandığı "acımak" ifadesine değinen Zengin, "Şimdi, yine, bizim milletvekillerimize hakaret ediyorsunuz. Sizin hakarette önemli kelimeleriniz var. Şimdi, yeni bir kelime bulmuşsunuz: 'Acımak...'. Valla, 'acımak' kelimesi en çok size yakışıyor" dedi.

CHP'nin AK Parti milletvekillerine konuşma metni verildiği yönündeki eleştirisine de değinen Zengin, "Bizim arkadaşlarımıza, biz ellerine kağıt veriyormuşuz, onlar da Genel Kurulda bunu okuyorlarmış. Ben mesela merak ediyorum yani siz buraya şu anda tedbirli olarak ayrılmıştınız, geri geldiniz. Mesela eğer acınacak bir durum varsa beraber görev yaptığınız arkadaşınızın niye burada olmadığını, Ali Mahir Başarır'ın niye burada olmadığını dönün, kendi arkanıza sorun, bize değil. Eğer acıyacaksanız dönün, kendinize acıyın yani siz bize böyle acımakla alakalı bir şey söyleyebilecek durumda değilsiniz" diye konuştu.

Zengin, ayrıca NATO Zirvesi kapsamında bazı medya kuruluşlarına akreditasyon verilmemesine ilişkin İletişim Başkanlığı ile görüşerek süreç hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

NATO sürecine ilişkin medya akreditasyonlarını değerlendiren Zengin, çok sayıda kuruluşun davet edildiğini belirterek, "Mesela, bizim aleyhimize en çok haber yapan ne kadar yer varsa şimdi çıktı. Hepsinden birer akredite edilmiş gazeteci var. Ama ben size ifade edebilirim yani başta NOW TV, Medyascope, Nefes, T24, Yetkin Report, bunların hepsi katılımcı olarak orada olacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA