TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'ya gelerek Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katıldı. Kurtulmuş, Beyşehir ilçesinde bulunan Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere Konya'ya geldi.
Beyşehir ilçesine geçerek buradaki Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da eşlik etti.