TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Başbakanı Cruz ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Küba arasındaki siyasi ilişkiler ile iki ülke arasındaki yeni işbirliği olanakları ele alındı.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Başbakanı Cruz ile bir araya geldi
HAVANA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'nın başkenti Havana'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Küba arasındaki siyasi ilişkiler ile iki ülke arasındaki yeni işbirliği olanakları ele alındı.