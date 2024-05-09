TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Başbakanı Cruz ile bir araya geldi

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Başbakanı Cruz ile bir araya geldi

HAVANA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'nın başkenti Havana'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Küba arasındaki siyasi ilişkiler ile iki ülke arasındaki yeni işbirliği olanakları ele alındı.