Tatvan'da 10 Kilo Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kadın Tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, yabancı uyruklu 2 kadının üstünde 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Kadınlar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan otobüste, hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu 2 kadının üst aramasında, 10 kilo 190 gram senttik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu kadınlar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.