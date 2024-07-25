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Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı

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Fenerbahçe, yeni transferi Youssef En-Nesyri için La Liga ekibi Sevilla'ya 19,5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Faslı yıldız, Sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri transferinin detaylarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon euro ödeneceği duyuruldu.

TÜRKİYE'DEKİ EN PAHALI TRANSFER

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya ödeyeceği rakam, bir Türk takımının gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti. Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan 27 yaşında Faslı golcünün, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

20 GOL 3 ASİST KAYDETTİ

Faslı santrafor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı.

Haberler.com / Ayça Elal - Spor

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Yorumlar (2)

Ütopik Yorumcu:

yuhh diyorum bu kadar para verilir mi 20 milyon Euro yazık günah

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Adem Sakar:

Hayırlı olsun fenerbahçemize

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