Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de gece yarısı yaşanan araç yoğunluğu sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında yaşanan yoğunluk sebebiyle bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Akşam saatlerinde başlayan araç trafiği, gece saatlerine kadar sürdü.

Araçların seri ilerlemesi için de güzergahta bulunan bazı kavşaklar levhalar ve beton bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri de bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı tedbirlerini arttırdı. Pazar günü ise araç trafiğinin daha da artması bekleniyor.