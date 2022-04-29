Taş ocağında patlatma yapıldığı iddiasına suç duyurusu

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanlarına 160 metrede bulunan ve yeniden faaliyete geçirilen taş ocağında projedeki taahhütlerin aksine patlatma yapıldığı iddiasıyla kaymakamlık ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde kalan, Yeni Mahalle'deki Belkoop evlerine 160 metre uzaklıkta bulunan ve 20 yıl sonra yeniden faaliyete geçirilen eski taş ocağında patlatma yapıldığı öne sürüldü. Keşan Kent Konseyi ve Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu üyeleri ile bölge halkı, dilekçelerle Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Grup, daha sonra dilekçeleri Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.