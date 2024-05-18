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Tarım ve Orman Bakanı: Hayvana eziyet görüntüleri kabul edilemez

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya'da bir et entegre tesisinde hayvana eziyet görüntülerinin ortaya çıkması üzerine işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir tesisteki hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur." bilgisini verdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten, Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesim sırasında eziyet edilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Tesisteki hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını kaydeden Yumaklı, "Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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