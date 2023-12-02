Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye'de Sözleşmeli Üretime Geçtik

Van'da Devlet ve Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü yerleşkesi birinci kısmının açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'de artık sözleşmeli üretime geçtiklerini, bu konudaki bütün hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Edremit ilçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Gizligider, bu yıl tarım sektöründe devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yıllardır konuşulan üretim planlamaları için bu yıl çok önemli adımların atıldığını ifade eden Gizligider, "Önümüzdeki yıl inşallah bu planlı üretimin bereketini alacağız. Artık 'malım, ürünüm para etmiyor' şikayetlerini bitireceğiz. Nasıl ulaşımda, sağlıkta, savunmada kendine yetenin de ötesinde bu mal ve hizmetleri ihraç eden bir ülke olduysak Allah'ın izniyle tarımda da bu kıvama geleceğiz." dedi.

"Türkiye'de işlenmeyen arazi kalmasın istiyoruz"

Van'ın gelişmesi ve kalkınmasına hep birlikte öncülük edeceklerini vurgulayan Gizligider, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'de sözleşmeli üretime geçiyoruz. Bununla ilgili bakanlığımız bütün hazırlığını tamamladı. Önümüzdeki yıl sözleşmeli üretimin bereketini yaşayacağız. Yani hem alıcının hem satıcının hakkı ve hukukunun korunduğu yeni bir düzene geçiyoruz. Artık Türkiye'de işlenmeyen arazi kalmasın istiyoruz. Bu kapsamda da gerekli hazırlıkları tamamladık. Çok yakında bunun yönetmeliğini yayınlayacağız. 2 yıl boyunca herhangi bir sebeple tarımsal arazi işlenmiyor, ekilmiyorsa devlet buna tabiri caizse el koyacak. Bunu, o kişi adına kiralayacak ve bedelini mülkiyet sahiplerinin hesabına yatıracak. Böylece bu alanlar işletmeye kazandırılmış olacak. Artık bütün dünyanın yeni gündemi su olacak. Bu kapsamda da yeni yatırımlarımızın tamamını kapalı sulama sistemleri olarak yapıyoruz. Yüzde 6 olarak devraldığımız kapalı sulama oranımızı yüzde 33'e ulaştırdık."

"Yeni projelerle 50 bin dönüm alan sulanacak"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da Van'a hayatın her alanında önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Türkiye'deki meraların yüzde 10'unun Van'da bulunduğunun altını çizen Balcı, " Van'da küçükbaş hayvan varlığı 3,5 milyon. Dolayısıyla çiftçilerimizi desteklememiz lazım. Sulama göletleri ile hayvan girdi maliyetlerinin düşmesiyle çiftçimiz daha çok zenginleşecek. Geçen sene 5 sulama göleti ve Çaldıran'ın 70 yıllık hayali Çubuklu Barajı yatırım programına girdi. 50 bin dönüm alan bu sayede sulanacak." diye konuştu.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise yurdun tamamında su kaynaklarını korumak için gece, gündüz çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

"Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında bir fark yoktur" anlayışını benimseyerek faaliyet yürüttüklerini aktaran Balta, "Teşkilatımız, bir damla suyun dahi heba olmaması için projeler geliştirip hayata geçirmekte. Bunu yaparken personelimizin uygun ve konforlu mekanlarda çalışması verimlilik açısından son derece önemli olduğu gibi hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızı da layık olduğu ortamlarda ağırlamak aynı derecede önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, yeşilin ve suyun olduğu yerde medeniyetin de olduğunu belirterek, "Van, yeşili ve suyu olan bir şehrimiz. Hükümetimiz dönemlerinde en fazla önem verdiğimiz sektörlerden biri tarım ve hayvancılık oldu. Sadece Van'da bu yıl 55 bin 650 çiftçimize destek verdik. 361 milyon lira kaynak aktardık." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de "Küresel ısınmanın bütün dünyayı tehdit ettiği bir dönemde su ihtiyacının ne kadar yüksek olduğu net bir şekilde ortada. Biz de ülke olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Van'ın bu adımlardan geri kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın yaptığı duanın ardından DSİ yerleşkesinin birinci kısmı hizmete açıldı.