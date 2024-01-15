Talas Belediye Başkanı Antika Pazarı'nı Ziyaret Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Antika Pazarı'nda tezgah açan esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk" sloganıyla her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarda, birbirinden kıymetli antika ürünler meraklılarıyla buluşuyor.

Başkan Yalçın, pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla sohbet edip alışveriş yaptı.

Pazarda tarihi ev eşyaları, radyo, gramofon ve plak gibi ürünler vatandaşların beğenisine sunuluyor.