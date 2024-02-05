Suudi Arabistan Büyükelçisi, 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Abu Al-Nasr, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Deprem : Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Büyükelçi Abu Al-Nasr, "Deprem: Umut" kategorisinde, Aytuğ Can Sencar tarafından çekilen "Depremin umudu" adlı fotoğrafı seçti. Fotoğrafta, Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından 29 saat sonra sağ çıkarılan 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz yer alıyor.

Fotoğrafta yeni doğan bir bebeğin arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı anın yer aldığına işaret eden Abu Al-Nasr, "Fotoğraf, bu talihsiz olaylar sırasında birçok hayatı kurtarmak için ortaya konan çabayı gösteriyor. Yeni doğan bebeğin kurtarılışı, her zaman umut olduğunu anlatan ve gösteren güçlü bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Abu Al-Nasr, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled tarafından çekilen "Haykırış" adlı fotoğrafı tercih etti. Fotoğrafta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazından kuzeni tarafından çıkarılan ve hayatını kaybeden Filistinli kız bulunuyor.

Gazze'de yaşananların çok talihsiz olduğunu vurgulayan Abu Al-Nasr, "Haykırış" fotoğrafının Gazze'deki kardeşlerinin ne kadar acı çektiğini gösteren çok güçlü bir kare olduğunu dile getirdi.

"Gazze'deki insanlar sadece sayılardan ibaret değil"

Gazze halkının sadece sayıdan ibaret olmadığını belirten Abu Al-Nasr, "Onlar orada gerçekten acı çeken insanlar. Çok güçlü bir fotoğraf." dedi.

"Haber" kategorisinde, Mehmet Akif Parlak tarafından çekilen "Sel aldı" başlıklı fotoğrafı seçen Büyükelçi Abu Al-Nasr, bu fotoğrafın çok güçlü ve detaylı bir şekilde durumu yansıttığını vurgulayarak, doğanın bazen çok yıkıcı olabildiğini ve insanların zor zamanlarla nasıl başa çıktığını gösterdiğini söyledi.

Fotoğraf, Şanlıurfa'da taşan Karakoyun Deresi bölgesinde oluşan sel felaketini yansıtıyor.

Büyükelçi Abu Al-Nasr, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde, Jeoffrey Maitem tarafından çekilen "Ateş yolu" adlı fotoğrafa oy verdi. Fotoğrafta Filipinler'in Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı'ndaki lav akıntıları yer alıyor.

Bu fotoğrafın da doğanın gücünü gösterdiğine işaret eden Abu Al-Nasr, "İnsanlar olarak her zaman doğanın çok güçlü olduğunu anlamamız gerek. Her zaman doğaya uyum sağlamalı ve ona göre yaşamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Spor" kategorisinde de Abu Al-Nasr, Ömer Sercan Karkuş tarafından çekilen "Mete'nin nişanı" başlıklı fotoğrafı seçti. Fotoğrafta Tük Milli Takımı sporcusu Mete Gazoz'un, Almanya'daki Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın final maçında yaptığı atış anı yer alıyor.

Abu Al-Nasr, Türk okçu Gazoz'un bu fotoğrafının çok güçlü olduğunu belirterek onunla ilgili haberleri takip ettiklerini, fotoğrafın müsabaka sırasında Gazoz'un ne kadar kararlı olduğunu gösterdiğini kaydetti.