SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETTEKİ İKİNCİ SİPARİŞİ ÇALDILAR - Haberler

SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETTEKİ İKİNCİ SİPARİŞİ ÇALDILAR

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de iki farklı adrese sipariş götüren motokurye, ilk siparişi teslim ettiği sırada ikinci siparişi çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi saat 21.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan iki farklı adrese siparişleri getiren motokurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdi. Bu sırada sokakta bulunan iki kişi, motokurye Resul Yıkıcı'nın binaya girmesini fırsat bilerek, sepette bulunan ikinci siparişi çalmak için harekete geçti. Şüphelilerden biri, motokuryenin binadan çıkıp, çıkmadığını anlamak için yürüyormuş gibi yaparak, binaya baktı. Daha sonra motosikletin yanına gelen kişi, sepetteki ikinci siparişi çaldı. Ardından sokağın başında bekleyen arkadaşıyla kaçtı.

İlk siparişini teslim eden kurye, binadan çıktıktan sonra sepetteki siparişi kontrol etti. Siparişin yerinde olmadığını gören Resul Yıkıcı, şaşkınlık yaşadı. Çevredekilere motosikletin sepetindeki siparişin yerinde olmadığını ve görüp, görmediklerini soran kurye, daha sonra bir iş yerinin güvenlik kameralarını izlediğinde ikinci siparişin çalındığını gördü.

"PAKET ÇALMA OLAYLARIYLA ÇOK SIK KARŞILAŞIYORUZ"

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaklaşık 10 yıldır motokuryelik yapan Resul Yıkıcı, "Paket çalma olaylarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Genelde iki yan binaya iki farklı sipariş veriyorlar. Kurye ilk siparişi teslim ettiğinde, siparişi verenler ikinci siparişi çalıyor. Bunlara çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Bazı bölgelerde bu çok sık oluyor. Bununla ilgili motokurye arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Ama yine de bunun önüne geçemiyoruz. Son yaşanan olayın tesadüfen geliştiğini düşünmüyorum. Bu işi devamlı yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü meslektaşımız binaya girer girmez, sokakta bulunan kişi gelip paketi hemen alıp kayboluyor. Çalınan siparişlerin masrafını çalışmış olduğumuz firmalar karşılıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel