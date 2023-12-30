Sultangazi'de Adıyaman Dostluk Buluşması Etkinliği Düzenlendi
Sultangazi'de düzenlenen Adıyaman Dostluk Buluşması etkinliğinde, Adıyaman'ın kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetleri sunuldu. Sultangazi Belediyesi ve GADER işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun deprem döneminde Adıyaman'a verdikleri yardımları anlattı. Etkinliğe katılanlar ise yöresel ürünlerin yanı sıra Adıyaman Futbol Kulübü formalarına ilgi gösterdi.
Sultangazi'de Adıyaman'ın kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetlerinin sunulduğu "Adıyaman Dostluk Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Sultangazi Belediyesi ile Gaziosmanpaşa Sultangazi Arnavutköy Adıyamanlılar Derneği (GADER) işbirliği ile düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, deprem döneminde Adıyaman'a verdikleri yardımlara değindi.
Adıyaman'a desteklerinin devam edeceğini aktaran Dursun, göreve geldiği 2019 yılından beri ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı.
Etkinliğe katılanlar yöresel peynir, tereyağı, salça gibi ürünlerin yanı sıra Adıyaman Futbol Kulübünün formalarına ilgi göstererek alışveriş yaptı.
Ustaların çiğ köfte yoğurduğu etkinlikte, sanatçı Kahtalı Mıçe sevilen şarkılarını seslendirdi.