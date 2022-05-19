SULTANAHMET'TEKİ HARMANDALI GÖSTERİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanıyor. Kutlamaların bir adresi de Sultanahmet Meydanı oldu. 19 Mayıs'ın 103'üncü yıl dönümünde "Gelenekten Geleceğe El Ele" adı altında 1919 öğrenci meydanda harmandalı oynadı. Öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da eşlik etti. Gösterinin ardından buradan hareket eden 500'e yakın bisikletçi 'Gençlik Ata'nın İzinde' sloganıyla tarihi yarımadada bisiklet turu yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Bugün 19 Mayıs'ın 103'üncü yıl dönümü. Biz İstanbulumuz'da, gençlerimizle birlikte coşkuyla, gururla bu bayramı kutlamaya başlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 81 ilde planladığı bu kutlamanın bir parçası da İstanbul'da oluyor. Burada da 1919 genç bir Harmandalı gösterisi yaptık. Bu yaklaşık üç aylık bir emeğin sonucu. Ben bu gençlerimizi tebrik ediyorum. Beyoğlu ve Fatih ilçesinde okuyan öğrencilerimiz bunlar. Milli Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize bu duyguyu 19 Mayıs ruhunu, iradesini o bağımsızlık ateşine hissettirmek, onlara bu duyguyu vermek çok önemli diye düşünüyorum. Gençlerimizin bugünkü bu performansını bu coşkusunu gördüğümüz zaman da geleceğimizin çok çok daha emin elde olduğunu hissediyoruz. Ben tüm gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel