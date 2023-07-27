Sulama Kanalında Elektrik Akımına Kapılan Anne ve Kız Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalından bahçe sulamak için su pompası ile su çekmeye çalışan bir anne ve kızı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan oğulları ise hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, sulama kanalından bahçe sulamak için su pompası ile su çekmeye çalışan Nezahat (45), kızı Ceylin (18) ve oğlu Yunus Emre Telef (10), elektrik akımına kapıldı. Olayda anne- kız yaşamını yitirirken, Yunus ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında kırsal Çamlıdere Mahallesi Bulaylı mevkisinde meydana geldi. Anne Nezahat, kızı Ceylin ve oğlu Yunus Emre Telef, bahçe sulamak için sulama kanalından su pompası ile su çekmek isterken elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne- kızın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Yunus ise ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.