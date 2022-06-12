Sudan'da Nuba Güreş Festivali Hazırlıkları - Haberler

Sudan'da Nuba Güreş Festivali Hazırlıkları
Xinhua - Güncel
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HARTUM, 12 Haziran (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlen ecek geleneksel Nuba Güreş Festivali'ne hazırlanmak için mücadele e den güreşçiler, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)
HARTUM, 12 Haziran (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlen ecek geleneksel Nuba Güreş Festivali'ne hazırlanmak için mücadele e den güreşçiler, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)
Xinhua / Güncel