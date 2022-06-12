Sudan'da Nuba Güreş Festivali Hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan'da Nuba Güreş Festivali Hazırlıkları

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Sudan'da Nuba Güreş Festivali Hazırlıkları

HARTUM, 12 Haziran (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlen ecek geleneksel Nuba Güreş Festivali'ne hazırlanmak için mücadele e den güreşçiler, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)

HARTUM, 12 Haziran (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlen ecek geleneksel Nuba Güreş Festivali'ne hazırlanmak için mücadele e den güreşçiler, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Hartum Sudan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title