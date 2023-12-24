STK'lar Filistin İçin İnsanlık Nöbeti Düzenledi

GENÇ KADEM öncülüğünde Sultanahmet meydanında toplanan STK üyeleri ' Filistin İçin İnsanlık Nöbeti' düzenledi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek isteyen Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri Sultanahmet Meydanında ' Filistin İçin İnsanlık Nöbeti' düzenledi. Genç KADEM öncülüğünde toplanan, Genç Önder, Diyanet Vakfı, TÜGVA, Anadolu Öğrenci Birliği, Kevser Eğitim Vakfı ve Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) üyelerinin katılım gösterdiği İnsanlık Nöbeti'nde, Gazze'de yaşananlar protesto edildi. Toplanan kalabalık, Filistinli Karikatürist Naci El-Ali'nin çizdiği ve Filistin'in özgürlük mücadelesinde sembol olan 'Hanzala' karikatürüne kumaş kırkyama çalışması yaptı. 'Hanzala yüzünü dönecek, Filistin'de zulüm bitecek' diyerek toplanan gruptakiler Gazze halkının yanında olduklarını dile getirdi.

'İNSANLIK KAZANACAK' DEMEK İÇİN BURADAYIZ

Basın açıklamasını okuyan KADEM İletişim Direktörü Semanur Sönmez Yaman, "Bugün Gazze'ye yönelik saldırıların 78'inci günü, 20 binden fazla sivil, masum insan hayatını kaybetti. 8 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Aslında bu Filistinlilerin tam 75 yıldır yaşadığı bir zulüm, yani 7 Ekim'de başlamadı bu olay. Bu zulmün en büyük tanıklarından birisi Hanzala, gerçek bir karakter değil, çizgi bir karakter ama yaşı benden büyük, 69 doğumlu. Naci El-Ali'nin 10 yaşındayken Filistin'de evi toprağa işgal edilerek sürgüne giden, sürgünde yaşamak, büyümek zorunda kalan Naci El Ali'nin yarattığı bir karakter. Bu karakter 54 yıldır arkası dönük. Çünkü dünyaya küskün, çünkü dünyanın sessizliğine, Filistin'de olup bitenlere, İsrail zulmüne kimsenin ses çıkarmamasına küskün. Küskün olmanın yanı sıra bir yere bakıyor. Baktığı yer de yaşanan zulüm. Bize bir hedef gösteriyor aslında. Bizim gençlerimiz dediler ki 'Hanzala, çok güzel bir sembol. Biz onunla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz' diğer dernekler STK'lar da destek verdi. Onların da gençlik grupları buradalar. Patchwork (kırkyama) usulüyle herkes Filistin bayrağı renklerinde küçük bir kumaşı Hanzala'ya zımbalayarak burada güzel dev bir Hanzala oluşturmaya çalıştılar. Aynı zamanda Hanzala'nın duruşunu biliyorsunuz arkası dönmüş ve ellerin arkadan bağlamıştır. Bu bir insanlık nöbetidir. Gençlerimiz bu insanlık nöbetini de Hanzala'dan devralıp Sultanahmet Meydanı'nda devam ettirerek dünyaya buradan 'Evet, biz nöbetteyiz. İnsanlık nöbeti tutuyoruz ve bu insanlık nöbeti sonunda gerçekten insanlık kazanacak' demek için buradayız" ifadelerini kullandı.