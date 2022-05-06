Son dakika... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son dakika haberi... Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
SARAYDÜZÜ, SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü ve Boyabat ilçelerinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 47 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutukladı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel