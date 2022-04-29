Son Dakika | Mersin'de kahvehanede kumar oynatan 3 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza verildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri ilçede bahis, kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama kapsamında 13 iş yerini denetledi.

Denetimlerde kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza verildi, 3 iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İş yerlerindeki aramada bir miktar para, oyun kartları ve pul ele geçirildi.

Söz konusu 3 iş yerine kapalı alanda tütün içme yasağının ihlal edilmesinden dolayı da 22 bin 359 lira ceza kesildi.

Denetimler kapsamında 145 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, basit yaralama suçundan aranan İ.A. yakalandı.