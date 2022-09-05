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Son dakika haber | Kızına tacizle suçlayıp tabancayla vurdu, boğazını keserek öldürdü - Yeniden

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Son dakika haber | Kızına tacizle suçlayıp tabancayla vurdu, boğazını keserek öldürdü - Yeniden

Son dakika gündem haberi... NEVŞEHİR'de Dilaver Akçay (56), kızına cep telefonundan mesaj atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) tabancayla vurup, boğazını bıçakla keserek öldürdü.

NEVŞEHİR'de Dilaver Akçay (56), kızına cep telefonundan mesaj atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) tabancayla vurup, boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dilaver Akçay, kızına cep telefonundan mesajlar atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek ile otobüs durağında karşılaştı. Akçay belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı. Akçay, evin bahçesinde yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Akçay ise suç aletiyle jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Öner, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Öner, "Bugün Ayvalık köyümüzde iki aile arasında meydana gelen bir olay sonrası maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz köyde her türlü güvenlik tedbirini aldık. Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok. Savcılarımız olay yerinde incelemelerini yaptı. Cinayeti işleyen şahıs şu an gözetim altında bulunuyor. Bundan sonraki süreçte bu köydeki huzurun devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

Jandarma Ayvalı Ürgüp Güncel Haberler Son Dakika

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