Son dakika haberleri | STOCKHOLM - İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle görüşmeleri sonlandırması talebiyle gösteri yaptı. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/ Pkk yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle görüşmeleri sonlandırması talebiyle gösteri yaptı. Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı. Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü. Kaynak: AA / Güncel İsveç PKK YPG Güncel Haberler Son Dakika

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