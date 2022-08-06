Son dakika haberleri... Sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldü Son dakika haberleri: MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ali Kumbul (30), tartıştığı husumetlisi olduğu tahmin edilen kişi tarafından otomatik tüfekle vurularak öldürüldü. MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ali Kumbul (30), tartıştığı husumetlisi olduğu tahmin edilen kişi tarafından otomatik tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, gece saatlerinde Tarsus ilçesi Belen Mahallesi Tekeli Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Kumbul ile kimliği öğrenilemeyen kişi, yolda karşılaşınca tartıma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Kumbul, otomatik tüfekle vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.Ali Kumbul'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan Jandarma Tarsus Belen Güncel Haberler Son Dakika

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